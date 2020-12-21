Мишустин утвердил список поручений по итогам пресс-конференции Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, в списке есть проверка осуществления выплат задействованным в борьбе с COVID-19 медработникам из Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областей.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду и Фонду социального страхования предстоит в течение недели провести соответствующий мониторинг.

Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Большая пресс-конференция российского лидера состоялась 17 декабря и длилась почти четыре с половиной часа.

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