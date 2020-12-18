США ввели новые санкции против Венесуэлы
Антон Демидов
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Минфин США расширил санкционный список против Венесуэлы. Об этом сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое является подразделением данного министерства.
В ведомстве сообщили, что в этот список попали два лица — граждане Венесуэлы и Аргентины.
Кроме того, ограничения были введены в отношении венесуэльской организации, которая занимается биометрическими данными.
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