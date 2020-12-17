Bloomberg включил Россию в число лидеров рейтинга перспективных экономик

Аналитики Bloomberg составили рейтинг развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году. Россия заняла второе место, следует из текста.

Эксперты проводили оценку на основании 11 пунктов, по их мнению, отражающих перспективы развития государств: внешний долг, прогнозы по росту ВВП, реальная процентная ставка, валютные резервы и т.д.

У РФ, как отмечает издание, оказалась самая низкая доля государственного долга. Кроме того, страну, вероятно, ждет рост ВВП в следующего году.

На первом месте в рейтинге оказался Таиланд, далее следует Россия, Южная Корея. Закрывает список Китай, занявший 17-ю позицию в списке.

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