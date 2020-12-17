Семьям с маленькими детьми выплатят по 5 тысяч рублей на Новый год

Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с детьми младше семи лет к Новому году получат по пять тысяч рублей на ребенка.

Он отметил, что до конференции посоветовался с правительством и администрацией президента.

«Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», — сказал Путин.

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