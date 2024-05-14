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Россия нанесла удары по военному аэродрому и заводу в Черкасской области

Лебедев заявил, что ВС РФ ночью ударили по военному аэродрому и заводу в Умани

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска ночью нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области. Об этом заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

Под удар также попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений Вооруженных сил Украины.

По его данным, удар в направлении закрытого завода сельхозтехники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, был нанесен в 0:40. Его описывают как «очень мощный», сказал Лебедев.

Еще два взрыва были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани в 0:55 и 1:05, были замечены скорые и наряды МЧС, которые ехали в сторону аэродрома, сообщил он и добавил, что в данный момент его территория оцеплена.

13 мая координатор подполья заявлял, что российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области, с которого украинские военные атаковали Белгород.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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