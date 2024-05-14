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Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при болях в горле

Врач Зиркуева: жирную и острую пищу рекомендуется исключить при болях в горле

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При наличии таких симптомов, как першение и раздражение горла, следует соблюдать определенные ограничения, в том числе исключить из рациона определенные продукты и напитки. Более подробно о том, от чего стоит воздержаться, чтобы помочь больному горлу, «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева.

«В первую очередь рекомендуется исключить из рациона: жирную, острую, соленую, кислую, слишком холодную или горячую пищу. Все это может провоцировать раздражение задней стенки глотки. Также не рекомендуется употреблять определенные напитки. К ним относятся: газировки, кислые соки, спиртное и горячее. Слишком горячие напитки обжигают слизистую и вызывают еще большее воспаление», — рассказала Зиркуева.

Также она отметила, что сухой воздух пересушивает горло, поэтому рекомендуется использовать увлажнитель воздуха и проветривать помещение, чтобы избежать неприятные ощущения в горле.

«Воздействие токсичных компонентов табачного дыма пагубно влияет на слизистую оболочку ротоглотки. Следовательно, дабы избежать травмирования и воспаления в горле, стоит отказаться от курения», — добавила специалист.

По ее словам, нельзя принимать антибиотики, использовать спиртосодержащие спреи и ингаляторы без рекомендации врача, так как это может привести к отеку и развитию опасных осложнений в горле.

«В основном боль в горле связана с вирусными инфекциями. Поэтому при першении в горле, начинающей боли в горле лучше всего начать лечение с полосканий, например, фурацилином, и рассасывать пастилки для смягчения боли. Обязательно нужно поддерживать водный баланс — обильное теплое питье будет способствовать увлажнению слизистой и скорейшему восстановлению», — рекомендовала Зиркуева.

Ранее врач предупредила об опасных болезнях, о которых говорит высокий уровень гемоглобина.

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