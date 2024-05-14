Стали известны наиболее эффективные способы мотивации персонала в РФ

Подавляющее большинство (82%) компаний считают, что наиболее мотивирует сотрудников — регулярный пересмотр уровня зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберПодбор. Копия есть у «Газеты.Ru».

«Регулярные премии отметили 61% респондентов. Немного меньше (48%) указали на возможность добровольного медицинского страхования, 42% — на понятную и прозрачную систему планирования карьерного роста в организации, 36% — на активную корпоративную жизнь для сотрудников», — говорится в исследовании.

По 34% участников назвали в качестве главных мотивирующих факторов оплату обучения и компенсацию проезда для работы. Каждая третья компания (32%) предоставляет питание в офисе, каждая четвертая (25%) дарит подарки за достижения, а 24% делают скидки на продукцию организации.

Немаловажными драйверами производительности, по мнению 22% опрошенных, являются бесплатные напитки в офисе и возможность взять льготный кредит. 21% респондентов отметили значимость поддержки достижений команды в корпоративных каналах, а 20% — оплаты связи и интернета.

«Рынок труда остается соискательским уже несколько лет — работодатели конкурируют за квалифицированные кадры и предлагают соискателям лучшие условия. В 2024 году дефицит кадров усилился, поэтому многие вынуждены перестраивать процессы найма и искать сотрудников с меньшим опытом, но предлагая довольно высокие зарплаты», — прокомментировал зампред «Работа.ру» Александр Ветерков.

Лишь 11% компаний стимулируют развитие личного бренда коллег, а корпоративный мерч в качестве мотивации используют 7% работодателей. При этом 3% респондентов назвали и другие эффективные практики, включая подарки на праздники, бесплатный фитнес или парковку.

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