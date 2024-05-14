В Харькове произошел взрыв

В Харькове зафиксировали взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил, что в регионе действует воздушная тревога.

«В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем — удар был по Харькову или по его окрестностям», — цитирует Терехова украинский «24-й канал».

До этого в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включились в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также в Черкасской области Украины произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).