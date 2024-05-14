Российский военкор заявил, что армия РФ должна взять Харьков в полукольцо

Для того, чтобы добиться отступления украинских войск из Харькова, Вооруженным силам РФ достаточно взять город в полукольцо. Об этом в интервью Ura.ru заявил военный корреспондент ресурса «Украина.ру» Василий Ткач.

По его мнению, российской армии нужно взять Харьков со стороны границы России и Украины в полуокружение. Необходимо сосредоточить достаточное количество войск, взять Харьков в полукольцо, а затем осуществить охват, оставив только небольшой выход, необходимый для бегства украинских формирований.

Военкор отметил, что при выполнении этого плана могут возникнуть некоторые трудности. Так, главной проблемой, по мнению Ткача, станут подготовленные оборонные рубежи противника. Они в состоянии замедлить продвижение российской армии.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты ожидают возможных действий России по продвижению на Харьков.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.