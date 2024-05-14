Премьер Британии заявил, что мир подошел к ядерной эскалации

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своем YouTube-канале.

Политик выступал в аналитическом центре Policy Exchange. Он назвал «безрассудным» поведение президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению Сунака, действия российского лидера якобы подвели всех к «опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с Карибского кризиса».

Сунак заявил, что в мире стало больше угроз, с которыми сталкивается непосредственно Великобритания. И к этим угрозам якобы причастны Россия, Иран, КНДР и Китай, которые, по его мнению, пытаются подорвать британские ценности.

Комментируя слова Сунака, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политик лжет и совсем недавно назвал безрассудным поведение российской стороны, которая якобы подталкивает планету к опасной черте ядерной эскалации.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.