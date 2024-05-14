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После схода вагонов под Волгоградом возникло возгорание

МЧС: после схода вагонов на станции Котлубань под Волгоградом произошел пожар

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Павел Михеев/РИА «Новости»

На станции Котлубань в Волгоградской области загорелись цистерна с топливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

По информации ведомства, в 01:55 по мск на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03:38 по мск.

До этого сообщалось о сходе грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц на железной дороге в Волгоградской области.

Позднее сообщалось, что движение поездов на станции Котлубань восстановили по одному пути.

5 мая товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области. Отмечается, что электровоз грузового состава сошел с рельсов в районе станции Куберле.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России.

Ранее дождь помог потушить все лесные пожары в Хабаровском крае.

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