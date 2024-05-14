Ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

По информации военного ведомства, экипажи систем Солнцепек» вблизи Часова Яра в ДНР нанесли удар по укрепленным опорным пунктам украинских войск, уничтожив их вместе с вражеской пехотой. В министерстве обороны отметили, что успешные действия тяжелых огнеметных систем позволили штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты противника и затем осуществить их зачистку.

До этого украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что новая модель российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб Вооруженным силам Украины.

19 апреля сообщалось, что мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» не дал украинским беспилотникам поразить оставленный в поле «Солнцепек».

Ранее были раскрыты особенности российской огнеметной системы «Дракон».