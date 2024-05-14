В Минобороны сообщили о сбитых за ночь реактивных снарядах над Белгородской областью

За ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Таким образом российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку на объекты России, отметили в пресс-службе.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что во время обстрела ВСУ женщина получила осколочное ранение. Он уточнил, что у пострадавшей осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой помощи доставляет россиянку в областную клиническую больницу.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Всего удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к городу.

В 04:58 мск 14 мая губернатор объявлял в Белгороде ракетную опасность, которая продлилась 28 минут.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.