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Российские военные ударили по району Харькова, где полицию формируют в военные батальоны

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по району пункта дислокации полиции в Харькове

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные ударили по району в Харькове, где находится пункт временной дислокации полиции. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, полицию города собирают в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование таких батальонов проходит как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы примерно в 6:00 мск.

Коллеги Лебедева передали, что в сторону Великой Даниловки поехали семь экипажей скорой помощи.

Он добавил, что в 5:40 зафиксировали взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье заметило скопления личного состава.

Также Лебедев сообщал, что российские войска ночью нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области. Под удар также попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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