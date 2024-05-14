Бойцы группировки «Север» взяли в плен солдат «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация) и «Братства» (организация запрещена в России) в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Ведомство опубликовало <…> кадры «с боевиками неонацистских формирований», — уточнили в сообщении.

В воскресенье, 12 мая, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику и живую силу из района Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) на Харьковское направление. Источник в силовых структурах отметил, что украинское командование перебрасывает на данное направление большую часть личного состава 79-й отдельной диверсионно-штурмовой бригады, 33-й отдельной мотострелковой бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Накануне российские военные уничтожили на Харьковском направлении боевую группу, сформированную из военнослужащих Вооруженных сил Украины, членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и националистического подразделения «Кракен».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.