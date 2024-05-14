Полиция и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) увозили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики и сдавали в комиссионку в село Очеретино. Об этом рассказал РИА Новости житель соседнего села Семеновка Сергей.

«Гражданские дома (дома мирных жителей - ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали», — поделился мужчина.

Село Семеновка, в котором Сергей жил, эвакуировали в апреле этого года. По его словам, в Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать старые вещи. Мужчина утверждает, что большинство украинских военнослужащих возили туда товары, которые забрали из домов мирных жителей.

Очеретино, как и Семеновка, перешло под контроль российской армии в начале мая этого года.

Накануне министерство обороны России сообщало, что российским войскам удалось отразить семь контратак шести бригад ВСУ в районах сел Шумы, Очеретино и Нетайлово ДНР.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.