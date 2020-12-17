Евросоюз продлил действие санкций против России

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

Действие санкций против отдельных российских секторов экономики истекает 31 января.

Согласно решению Совета, ограничительные меры будут продлены до 31 июля 2021 года.

Евросоюз впервые ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года

— Страны ЕС поддержали полугодовалое продление санкций против России