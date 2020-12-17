Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Цена на биткоин в четверг, 17 декабря, вновь побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей биржи криптовалюты Binance.

Так, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $22 тыс. На пике цена поднималась до $22,148 тыс.

Как передает РИА «Новости», в четверг данная цифровая валюта выросла в цене более чем на 13%.

17 декабря сообщалось, что цена биткоина достигала $21,29 тыс. — это предыдущий исторический максимум.

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