Цена биткоина побила исторический рекорд

Цена на биткоин снова установила исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые поднялась выше отметки в $21 тыc. Об этом следует из данных торгов на бирже Coindesk.

Так, на пике цена этой цифровой валюты достигала $21,29 тыс.

Ранее сообщалось, что 16 декабря стоимость биткоина превысила $20 042 — это предыдущий рекорд. Он был установлен в декабре 2017 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ожидании ралли: повторится ли обвал биткоина

— Facebook запустит криптовалюту в январе

— Генпрокуратура РФ станет отслеживать криптовалютные активы чиновников