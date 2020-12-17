Цена биткоина побила исторический рекорд
Антон Демидов
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Цена на биткоин снова установила исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые поднялась выше отметки в $21 тыc. Об этом следует из данных торгов на бирже Coindesk.
Так, на пике цена этой цифровой валюты достигала $21,29 тыс.
Ранее сообщалось, что 16 декабря стоимость биткоина превысила $20 042 — это предыдущий рекорд. Он был установлен в декабре 2017 года.
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