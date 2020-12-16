Рубль дешевеет на фоне решения ФРС США сохранить ставку на уровне 0-0,25%

Рубль компенсировал падение к евро и начал падение к доллару США после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Это следует из данных Мосбиржи.

По данным на 23.55 мск, цена доллара США повышается до 73,55 рублей, курс евро снизился до 89,4 рублей.

Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) США на последнем заседании в 2020 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Также ФРС снизила прогноз безработицы с 7,6% до 6,7%.

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