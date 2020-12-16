Торговая сеть Metro прокомментировала соглашения о снижении цен

Торговая сеть Metro рассчитывает вернуться к рыночному ценообразованию на сахар и масло после истечения срока соответствующих соглашений. Об этом сообщил глава московского представительства компании Алексей Григорьев, передает ТАСС.

По его словам, Metro принимает эту экстренную вынужденную меру правительства, хотя она противоречит основам рыночной экономики.

«Metro с пониманием к этому относится и исходит из того, что определенный срок такой уровень цен будет поддерживаться, после чего мы вернемся к нормальному функционированию рыночного механизма формирования цены», — сказал Григорьев.

Ранее Минсельхоз, Минпромторг, производители и поставщики продовольственных товаров, крупнейшие торговые сети подписали соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

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