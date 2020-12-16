В Минсельхозе рассказали о снижении цен на масло и сахар к 21 декабря

После соглашений о стабилизации цены на сахар и подсолнечное масло снизятся в течение пяти дней, до 21 декабря. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, пишет РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что сахар будет стоить 36 руб. за кг, подсолнечное масло — 95 руб. за л.

«Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — сказал глава Минсельхоза.

По его словам, снижение цен уже началось.

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