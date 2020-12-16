Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена криптовалюты биткоина поднялась до $20 327, что стало историческим максимумом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на биржу Binance.

Валюта подорожала на 4,3%, обновив установленный в 2017 году рекорд, когда биткоин стоил $20 042.

Биткоин занимает примерно 66% от всего рынка криптовалют.

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