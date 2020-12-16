X5 обнулила наценку на семь социальных товаров, включая макароны и хлеб
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ритейлера.
Так, с 16 декабря семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков.
Речь идет о макаронных изделиях, хлебе, тушеной говядине, черном чае, картофеле, зерновых хлопьях и ультрапастеризованном молоке.
Отмечается, что на полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками.
Торговые расходы на эти продукты (включая аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала) будут покрыты за счет компании, добавил ретейлер.
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