Винзавод «Массандра» продан компании «Южный проект»

Владельцем крупнейшего в Крыму винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» стала компания «Южный проект». Как отмечается на сайте Минимущества Крыма, она приобрела предприятие за 5,327 млрд рублей.

Уточняется, что «Южный проект» победил в аукционе, который проводился в дистанционном формате.

Претендентом на акции винзавода также была московская компания «Эстэйт Групп».

Прием заявок на участие в аукционе был завершен 8 декабря. Начальная цена продажи составляла 5,3 млрд рублей, а шаг аукциона — 26 млн рублей.

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