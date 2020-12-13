Bloomberg: США не удалось остановить строительство «Северного потока – 2»

Россия продолжит строительство газопровода «Северный поток – 2» , несмотря на санкции США, сообщает Bloomberg.

Строительство было приостановлено на год после введения санкций. При этом, несмотря на усилия Вашингтона, судно Fortuna возобновляет прокладку двух подводных участков трубопровода, отмечает агентство со ссылкой на Управление водных путей и судоходства Германии.

Соединенные Штаты опасаются, что «Северный поток – 2» предоставит России «слишком большие рычаги воздействия на Европу и потенциально лишает американских поставщиков сжиженного природного газа рынков», указано в сообщении.

В сложившихся условиях законодатели в Вашингтоне стремятся ужесточить санкции. Новые ограничения должны коснуться компаний, имеющих доступ к финансовой системе США и предоставляющих страховые и сертификационные услуги участвующим в строительстве организациям, подчеркивает Bloomberg.

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