Путин отчитал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

9 декабря состоялась совещание по экономическим вопросам. Кадры с закрытой части совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал глава государства на доклад Решетникова.

Путин также упрекнул главу Минэкономразвития в «экспериментах» на базовые продукты и призвал прекратить этим заниматься.

Ранее Путин выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что возьмет проблему под личный контроль. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз начали совместную работу над снижением цен на базовые продукты питания.

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