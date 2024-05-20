Стало известно, сколько людей пострадало при обстреле ВСУ Васильевки

Шесть человек пострадали во время массированного обстрела Васильевки Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители получили осколочные ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в городскую больницу, им оказывают помощь медики.

На месте работают оперативные службы, однако Балицкий предупредил о сохранении угрозы повторных ударов.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские Вооруженные силы (ВС) продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного украинским властям города Гуляйполе в Запорожской области и дошли до его пригородов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе.