Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти

Украинский лидер Зеленский, чьи президентские полномочия истекают 20 мая, узурпировал власть, потому что боится выборов, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

«Он плюнул на конституцию своей «страны», проигнорировал конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти», — сказал Медведев.

По мнению политика, Зеленский — «патологический лжец и трус, который боится выборов». Медведев объяснил, что это связано с тем, что у его политических оппонентов — экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — слишком много «козырей на руках».

Именно по этой причине, уверен замглавы Совбеза, Зеленскому пришлось «прикрыться фиговым листком» в виде постановления Верховной рады об отмене президентских выборов на Украине во время военного положения.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. По словам Путина, проблема легитимности главы украинской исполнительной власти после 20 мая будет иметь серьезное значение для РФ в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей.

Ранее Виктор Медведчук заявил о страхе Зеленского перед народом.