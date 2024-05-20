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Лавров указал на резонанс совместного заявления Путина и Си Цзиньпина во всем мире

Лавров: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина вызвало резонанс в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении партнерства вызвало резонанс во всем мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН», — сказал Лавров.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление РФ и КНР об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия «мощным итогом переговоров в Пекине» и прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада».

До этого телеканал Sky News писал, что визит Владимира Путина в Китай демонстрирует, что страны стали ближе, чем когда либо, и хотят, чтобы весь мир это увидел. В то же время в материале отмечается, что цель поездки Владимира Путина «прагматична», поскольку Москва хочет заручиться дальнейшей поддержкой Пекина в конфликте на Украине.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за прием в Китае.

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