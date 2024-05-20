В США заявили об опасных последствиях отправки западных инструкторов на Украину

Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом. К такому выводу пришел аналитик Марк Эпископос в материале для Responsible Statecraft.

«Отправка контингента из НАТО на Украину без какой-либо договоренности с Россией, вероятнее всего, втянет страны НАТО, включая США, в ожесточенную войну с российскими войсками», — написал он.

До этого политолог и журналист Юрий Светов заявил, что в случае, если Североатлантический альянс решится ввести войска на Украину, он будет делать это постепенно, до последнего скрывая свое присутствие в зоне боевых действий. Все начнется с того, что будут поступать войска якобы не из НАТО, а просто от стран, желающих помочь Украине.

Если со стороны России не последует жесткого ответа, НАТО перейдет к следующему шагу, подразумевающему еще большее вовлечение альянса в боевые действия, добавил эксперт.

Ранее на Западе заявили, что защита Украины силами НАТО не приведет к войне с РФ.