В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 45 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что за аналогичный промежуток времени в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были ликвидированы одна противокорабельная ракета «Нептун» и одна управляемая авиационная бомба Hammer французского производства. Также системы ПВО нейтрализовали один реактивный снаряд от комплекса «Ольха» и четыре снаряда от произведенной в США реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В результате количество украинских БПЛА, уничтоженных с момента эскалации конфликта, увеличилось до 24 419.

Утром 20 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью российские системы ПВО сбили и перехватили семь беспилотников ВСУ в двух регионах страны. Пять из них были ликвидированы в небе над Белгородской областью, и еще два — в воздушном пространстве Курской области.

Ранее украинский дрон влетел в окно жилого дома в городе Белгороде.