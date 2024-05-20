Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Товарооборот РФ и Индии бьет рекорды на фоне санкций

В первом квартале взаимный торговый оборот вырос на 5% до $17,5 млрд

close
100%
Shutterstock

Торговые связи между Россией и Индией продолжают укрепляться на фоне санкционного давления на нашу страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным индийского министерства промышленности и торговли, в январе-марте 2023 года товарооборот двух стран вырос на 5% в годовом выражении до рекордных $17,5 млрд.

Главным драйвером роста стал мартовский показатель — $6,3 млрд, что лишь немногим уступает абсолютному рекорду в $6,33 млрд, зафиксированному в мае прошлого года. В целом за первый квартал Россия экспортировала в Индию товаров на $16,3 млрд, обогнав Китай ($24,8 млрд) и сохранив позицию второго крупнейшего поставщика.

«Наращивание товарооборота с Индией демонстрирует эффективность политики диверсификации экономических связей в ответ на санкционное давление Запада», — заявил источник в Минэкономразвития.

При этом индийский экспорт в Россию также увеличился на 22% до $1,2 млрд, хотя по этому показателю наша страна занимает лишь 28-е место среди торговых партнеров Нью-Дели. Крупнейшими получателями индийских товаров остаются США ($20,8 млрд), ОАЭ ($10,9 млрд), Нидерланды ($6,8 млрд) и Сингапур ($5,5 млрд).

До этого стало известно, что объем торговли России и Китая в ближайшие годы превысит $300 млрд.

Ранее в ЕС начали готовить удар по доходам России от экспорта СПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами