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Российские войска уничтожили радиолокационную станцию и пусковую установку ВСУ

МО: войска РФ уничтожили РЛС комплекса IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.

20 мая Минобороны РФ также сообщало, что российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР).

В оборонном ведомстве также заявляли, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне ответственности группировки «Восток» поразили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 мая сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два танка.

Ранее стало известно, что ВСУ отказались от использования танков M1 Abrams.

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