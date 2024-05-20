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Прокурор потребовал ужесточить наказание осужденной за теракт Треповой

Генпрокуратура потребовала увеличить до 28 лет срок для Дарьи Треповой

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвинение потребовало увеличить до 28 лет срок Дарье Треповой, которая обвиняется в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом пишут «Известия».

Прокурор отметил, что у осужденной есть медицинское образование и она равнодушно наблюдала за мучениями пострадавших при взрыве в кафе. Поэтому наказание в 27 лет для нее сочли слишком мягким.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. В Санкт-Петербурге в кафе девушка по имени Дарья Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

25 января Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Генпрокуратура назвала приговор «мягким».

Также второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году 9 месяцам математика Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта. Адвокат Касинцева Елена Конева заявила «Газете.Ru», что ее подзащитный раскаивается в содеянном.

Ранее на феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма из-за слов о трагедии с Татарским.

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