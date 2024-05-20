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На Украине предложили превратить советский памятник в символ ЛГБТ

Институт нацпамяти Украины предложил сделать из Арки Дружбы народов символ ЛГБТ

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Shutterstock/Bogdan Pigulyak

Советский памятник Арка Дружбы народов (современное название — Арка свободы украинского народа. — прим. ред.), находящийся в Киеве, могут сделать символом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу института национальной памяти Украины Антона Дробовича.

По мнению Дробовича, только так можно избежать полного демонтажа Арки.

«Оставить Арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — предложил он.

Среди других идей главы института нацпамяти — переделать памятник в «какую-нибудь водяную горку».

17 апреля министерство культуры и информационной политики Украины вывело из реестра недвижимых памятников Арку Дружбы народов в Киеве, что позволяет ее демонтировать. Против демонтажа выступил департамент охраны культурного наследия мэрии Киева, который указал, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам.

В конце апреля — начале мая 2024 года в Киеве демонтировали композицию в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов.

Ранее сообщалось, что монумент Победы в Херсоне окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами.

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