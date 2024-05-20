Жители британского города жалуются на павлина, мешающего им жить

Жители британского города жалуются на павлина, который их терроризирует, пишет Daily Star. Птица прыгает по крышам домов и ломает садовые растения.

Как рассказала Терри Скайс, одна из тех, кто жалуется на павлина, птица не дает ее семье спать по ночам. Она бегает по крыше и щебечет, издавая громкие звуки.

«Павлин кричит всю ночь. Это похоже на сильное эхо, которое разносится по округе», — прокомментировала женщина.

Британка добавила, что ситуация с павлином настолько тяжелая, что ее дочери приходится пропускать школу, так как она не может спать по ночам.

«Да все [местные жители] выходят с утра на улицу и говорят, что мало спали и чувствуют себя разбитыми», — добавила она.

По данным властей, павлин сбежал с фермы, которая находится рядом с домами людей, но поймать его пока так и не удалось.

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