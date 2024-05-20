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Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах

Актер и режиссер Кевин Костнер расплакался после премьеры фильма «Горизонты»

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Stephane Mahe/Reuters

Актер и режиссер Кевин Костнер расплакался после показа на Каннском кинофестивале его фильма «Горизонты» — первой режиссерской работы 69-летнего кинематографиста за 11 лет. Об этом пишет People.

Костнеру аплодировали 10 минут. Вытирая слезы, он рассказал, что никогда не забудет этот теплый прием.

«Простите, что вам пришлось так долго аплодировать, чтобы я понял, что пора произносить речь», — пошутил он.

Он назвал успех премьеры важным не только для себя, но и для всей съемочной группы и поверивших в него людей.

Кроме того, Костнер назвал момент особенным, поскольку с ним на фестивале присутствовали пятеро из семерых его детей — 40-летняя Энни, 17-летний Кейден, 13-летняя Грейс, 37-летняя Лили и 15-летний Хейс, который сыграл в «Горизонтах» вместе с отцом.

«Горизонты» — первая из четырех запланированных частей «американской саги» Кевина Костнера.

Накануне российскую супермодель Наташу Поли раскритиковали за слишком откровенный наряд в Каннах. Супермодель вышла на красную дорожку в черном «голом» платье Mugler.

Ранее пропавшую звезду «Папиных дочек» нашли на стройке.

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