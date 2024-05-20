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Пьяный подросток взял машину родителей и устроил аварию, пострадали 5 несовершеннолетних

В Иркутской области пьяный подросток устроил ДТП, пострадали пять человек

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ГИБДД по Иркутской области

В Иркутской области пьяный подросток взял машину родителей и устроил ДТП, пострадали пять несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 мая на автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Предварительно, 15-летний подросток за рулем автомобиля «Субару Импреза» допустил съезд машины в кювет, не справившись с управлением.

«Со слов несовершеннолетнего, ключи от машины он взял без разрешения родителей, а также перед поездкой употребил спиртные напитки», — сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили пятеро подростков, включая водителя. Всем пострадавшим от 15 до 16 лет.

К выяснению причин и обстоятельств произошедшего подключились инспекторы ПДН. Прокуратура Иркутской области взяла на контроль проверку по факту инцидента.

Ранее пьяный подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей.

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