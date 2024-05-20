«Это вы виноваты»: Джикия рассказал, кому звонил перед матчем с «Рубином»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который покинет команду после завершения сезона-2023/24, рассказал, кому звонил перед последним домашним матчем за команду — игрой 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Обычно, когда знал, что в старте, всегда выходил перед матчем на поле. Потом был период, что оставался в раздевалке. А в день матча, утром, мне написал Гаджи Муслимович Гаджиев, и я ему решил позвонить со стадиона. Разговаривал с ним, поблагодарил: «Спасибо большое, что я играл в «Спартаке» семь с половиной лет, это вы виноваты», — рассказал он.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией.