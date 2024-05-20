Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев выразил уверенность в выявлении «истинных причин» гибели Раиси

Медведев: тщательное расследование позволит найти истинные причины гибели Раиси

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Найти реальные причины крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси позволит тщательное расследование, уверен заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеграмму соболезнований Медведева по факту случившегося с Раиси.

«Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося», — говорится в документе.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с произошедшим.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об участии РФ в расследовании деталей гибели Раиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами