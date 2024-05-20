Медведев выразил уверенность в выявлении «истинных причин» гибели Раиси

Найти реальные причины крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси позволит тщательное расследование, уверен заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеграмму соболезнований Медведева по факту случившегося с Раиси.

«Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося», — говорится в документе.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с произошедшим.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об участии РФ в расследовании деталей гибели Раиси.