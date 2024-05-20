Эксперт спрогнозировал политический курс Ирана после гибели Раиси

Внутриполитический курс Ирана ужесточится после гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Пойдет подготовка к внешнеполитической наступательной политике, потому что Ирану нужно продвигать свои интересы, не дать себя ограничивать. Это подразумевает, в том числе, антиизраильский курс. Но этот курс, соответственно, прагматичный, и он, безусловно, в пользу БРИКС», — спрогнозировал Косоруков.

По его мнению, случившаяся трагедия не приведет к каким-либо внутриполитическим протестам, поскольку любая агрессия извне воспринимается иранским обществом как удар по национальному суверенитету.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа было три воздушных судна, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками жертв катастрофы занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Позднее стало известно, что церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Ранее в Совфеде оценили последствия кончины Раиси для отношений Ирана и России.