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Мишустин назвал гибель президента Раиси большой потерей для Ирана

Мишустин выразил соболезнования Мохберу в связи с гибелью президента Ирана

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, исполняющему обязанности главы государства, в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

Он считает произошедшее большой потерей для Ирана, так как Раиси «посвятил беззаветному служению иранскому государству».

Премьер РФ также отметил большой личный вклад Раиси в укрепление дружественных и добрососедских российско-иранских отношений.

До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Эбрахима Раиси.

20 мая иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали плохие погодные условия.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что президента Ирана похоронят 21 мая.

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Крушение вертолета Раиси
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