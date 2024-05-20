Пианист Мацуев увидел интригу в назначении Станковича в «Спартак»

Пианист, народный артист Российской Федерации Денис Мацуев, являющийся болельщиком «Спартака», признался, что ему сложно объяснить назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых. Его слова приводит ТАСС.

«Опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Может быть для триллера это хорошо. Я могу сказать тривиальные слова «поживем-увидим», как это было всегда перед приходом иностранцев. Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет — хотелось бы это знать?» — заявил Мацуев.

«Спартак» объявил, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников.

Гильермо Абаскаль, ранее занимавший пост, был уволен со своего поста в середине апреля 2024 года.

В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 49 очков после 29 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее Леонид Федун объяснил, почему «Спартак» назначил Станковича главным тренером.