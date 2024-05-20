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Суд оправдал россиянку, ударившую партнера ножом

В Петербурге суд оправдал жертву домашнего насилия за удар партнера ножом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд вынес оправдательный приговор местной жительнице, которая ударила партнера ножом. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале «Лебединое озеро».

Инцидент произошел 8 марта в квартире на улице Композиторов. Сожитель подсудимой распивал с другом алкоголь по месту проживания и агрессивно отреагировал на появление дома партнерши. Они поругались, и первый ударил сожительницу. Затем мужчина взял поварской нож и пошел с ним на женщину, она спряталась от него в туалете, затем выбежала оттуда, выхватила нож и ударила им агрессора в плечо. До приезда скорой помощи подсудимая зажимала рану партнера.

Суд установил, что женщина действовала из чувства страха за свою жизнь и из желания защитить себя. Потерпевший и ранее поднимал на нее руку. Петербурженку оправдали.

Ранее в Госдуме заявили, что разрабатывают федеральную программу по защите женщин от домашнего насилия.

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