Россияне изменили отношение к покупке зарубежной недвижимости

Из-за сокращения доступных программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства интерес россиян к приобретению зарубежной недвижимости с иммиграционными целями существенно снизился. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на данные компании Tranio.

По данным компании, за последний год доля покупателей из России и стран СНГ, рассчитывающих на ВНЖ или паспорт, упала на 5 п.п. до 47%.

В то же время выросла доля тех, кто видит в зарубежных квартирах и домах инструмент для инвестиций и сохранения капитала. Желающих приумножить средства стало 21% против 8% годом ранее. На диверсификацию активов рассчитывают уже 34% покупателей (+9 п.п.), а на снижение рисков — 36% (+7 п.п.)

«Акции стали токсичным активом, в криптовалюты верят не все. А недвижимость, имея финансовый эквивалент, остается понятным инструментом хранения средств за рубежом», — пояснил главред Prian.ru Филипп Березин.

По словам экспертов, иммиграционных сделок стало меньше на 40-60% за последние два года после закрытия ряда программ в Гренаде, Португалии, Турции и других странах. В то же время инвесторских покупок прибавилось на 7%.

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