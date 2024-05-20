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В Кремле рассказали, отразится ли вопрос легитимности Зеленского на ходе СВО

Песков: ход СВО не зависит от легитимности Зеленского

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РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российская спецоперация будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, отразится ли вопрос легитимности Зеленского на ходе СВО, Песков ответил отрицательно.

«СВО продолжается», — резюмировал Песков.

До этого лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский до одури боится собственного народа, врагов и предателей он находит везде.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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