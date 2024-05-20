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Состояние премьер-министра Словакии Фицо улучшается

Премьер-министр Словакии Фицо находится в стабильном состоянии

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Reuters

Клиническое состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

«После состоявшегося сегодня консилиума [можем сообщить], что пациент находится в стабильном состоянии. Его клиническое состояние улучшается», — говорится в документе.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в госпиталь города Банска-Бистрица. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

18 мая сообщалось, что специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Словакии проверяют версию, что стрелявший в Фицо действовал не один.

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