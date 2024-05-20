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Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта в ЛНР

Минобороны: ВС России освободили поселок Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, который находится в Северодонецком районе и с сентября 2022 года был под контролем Украины. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Полностью освобожден населенный пункт Белогоровка Луганской народной республики, [российские военные] заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке министерства.

Согласно данным ведомства, во взятии населенного пункта принимали участие военные подразделения «Южной» группировки армии страны. Также уточняется, что Белогоровка была взята в результате активных боев с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка ДНР, добавили в ведомстве.

18 мая министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Старица в Харьковской области.

До этого в Минобороны заявляли, что в течение недели ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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