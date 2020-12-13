Треть компаний РФ намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году

Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Согласно его результатам, 35% представителей бизнеса собираются в наступающем году расширять штат. 25% респондентов уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.

Активное обучение сотрудников планируют 23% опрошенных, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, еще 9% — расширят список нематериальных бонусов.

Опрос был проведен среди более 1,5 тысячи представителей бизнеса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премию в конце года готовы выдать сотрудникам только 13% работодателей

— Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами

— Треть россиян считают себя бедными