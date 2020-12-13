Треть компаний РФ намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году
Бернст Ю.
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Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
Согласно его результатам, 35% представителей бизнеса собираются в наступающем году расширять штат. 25% респондентов уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.
Активное обучение сотрудников планируют 23% опрошенных, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, еще 9% — расширят список нематериальных бонусов.
Опрос был проведен среди более 1,5 тысячи представителей бизнеса.
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